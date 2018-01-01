Венгер: Арсенал упустил победу из-за неудачного решения судьи

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал ничью с «Вест Бромвичем» (1:1) в матче 21-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, что «канониры» потеряли победу в поединке на 89-й минуте из-за назначенного в их ворота пенальти.

«У нас очень сложный календарь, игроки боролись, чтобы выиграть игру, но из-за неудачного решения судьи мы упустили победу. Рефери Майк Дин не видел момента с нарушением правил. Перед ним стоял игрок. Вот почему у меня есть вопросы к его решению, он не видел эпизода.

Премьер-лига вновь сталкивается с проблемами календаря и судейства. Я очень старался помочь судьям стать профессионалами. К сожалению, уровень судейства не поднимается. Это случилось не в первый раз, но лучше не говорить об этом. Я не знаю, почему мы так долго ждём видеоповторов в лучшей лиге мира, если другие чемпионаты уже используют их

График матчей? У «Вест Брома» было пять дней на подготовку, а у нас их было три. Премьер-лиге нужно видеть, когда календарь справедлив и когда несправедлив», — сказал тренер.


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