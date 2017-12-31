Райан Гиггз хотел бы работать тренером именно в АПЛ. Футбол

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, почему отказывался от предложений тренировать команды низших дивизионов.

«У меня нет опыта выступления в низших дивизионах. Я никогда не работал там на протяжении своей карьеры, - цитирует Гиггза Sky Sports. - Всю свою карьеру я провел в Премьер-лиге. И не только как игрок, но и как и. о. главного тренера и помощник главного тренера.

После четырех игр во главе «МЮ» я знал, что еще не готов к самостоятельной работе. Но после двух лет работы в тренерском штабе Луи ван Гала я гораздо больше готов к тренерской работе. Это был фантастический опыт.

Я давал интервью на прошлой неделе и получил порцию критики за нежелание работать тренером в низших дивизионах. Я ничего не говорил о работе тренером в низших дивизионах – только о своем опыте. Мне больше подходит работа на том уровне, где я уже играл и тренировал».


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