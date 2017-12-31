Исраелян: После зимнего перерыва многое у Стали изменится

Каменская "Сталь" на своем сайте опубликовала новогоднее поздравление от президента клуба Вардана Исраеляна.

"Прошедший 2017-й для ПФК "Сталь" оказался годом непростых событий, но мы выдержали, справились и стали еще сильнее. Сегодня с осторожным оптимизмом мы смотрим в наступающий год.

Убеждены, после зимнего перерыва многое у "Стали" изменится, и изменится в лучшую сторону, а вместе с качеством игры улучшатся результаты и показатели команды в турнирной таблице", — приводит слова Исраеляна официальный сайт каменчан.

Напомним, что на зимний перерыв "Сталь" ушла находясь на последнем месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.