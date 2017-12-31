17 главных цифр футбольного года-2017

Футбольный год уже почти завершился. И, хотя еще происходят последние английские конвульсии, мы уже можем с чистой совестью подводить итоги. И вычленять из многообразия событий 2017-го 17 самых главных...





Лионель Месси и Криштиану Роналду уже столько лет делят между собой звание лучшего бомбардира мирового футбола, что, казалось, так было всегда. Но в 2017-м нам напомнили, что есть футболисты и кроме них. Гарри Кейн двумя хет-триками на самом финише сезона сумел обойти и Роналду (53 гола за календарный год), и Месси (54). У супербомбардира "Тоттенхэма", в итоге - 56 голов с января по декабрь. Может, это и не начало конца эры Месси/Роналду, но что-то уже похожее.





Еще в позапрошлом веке в английском футболе был установлен рекорд по количеству побед, одержанных подряд - 13. Потом его только повторяли, но превзойти не могли. В прошлом году был к этому очень близок "Челси", но тоже не получилось. В этом сезоне рекорд обрушил бесподобный "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Это случилось в матче с земляками из "Юнайтед", что было вдвойне ценно. На этом "Сити" не остановился и продолжил выигрывать. К концу года победная серия выросла до 18 матчей. Изумленная Англия наблюдала за этим, уже начиная сомневаться, что это вообще когда-то закончится. Но в последний день года серию оборвал "Кристал Пэлас. Кто бы мог подумать?





Год завершился для "Реала" неоднозначно. С одной стороны, на Клубном чемпионате мира выигран очередной трофей. С другой - в чемпионате дела идут очень не ахти, и испанский титул уже можно считать упущенным, тем более - после унизительного домашнего разгрома 0:3 в "классико". И все-таки, год был для мадридского клуба уникальным. Ведь выиграно 5 главных трофеев - из всех турниров, в которых участвовала команда, победа ушла только в Кубке Испании , да и то, наверное, потому, что не очень-то и хотелось. Так что все-таки это был год Зинедина Зидана и его команды!





Один из трофеев "Реала" получился особенным. Выиграв Лигу чемпионов, "бланкос" стали первыми, которым это удавалось сделать дважды подряд. Почему этого не удавалось сделать никому прежде - вопрос скорее из области мистики, чем реальной спортивной науки. "Реал" первым доказал, что это возможно, что классной команде по силам дважды подряд пройти между жерновами этой турнирной мельницы, требующей от участников постоянных сверхусилий. Финал "Реал" выиграл в убедительнейшем стиле, 4 раза пробив великолепную оборону "Ювентуса". 12-й титул обладателя самого престижного трофея еврофутбола заставил вспомнить времена Сантьяго Бернабеу и тогдашнюю поговорку о том, что этот турнир и придуман для "Реала" - остальные пусть смотрят и завидуют...





Летом был побит трансферный рекорд всех времен. И не просто побит, а уничтожен. "ПСЖ" отвалил "Барселоне" за Неймара 222 миллиона евро, показав, что в современном футболе возможно все. Теперь прописанные в контракте "отступные" в пределах 100 миллионов уже никого не защищают. Сейчас с этой цифры только начинаются торги за реальных "звезд"... 2018-й год принесет нам еще немало удивительного в трансферном мире. Но вот рекорд Неймара побит будет вряд ли, для этого в будущем потребуется все-таки какой-то особенный случай...





Чемпионат мира без Италии будет выглядеть как-то странно. Но что случилось, то случилось. Под руководством Джампьеро Вентуры (или, как многие считают, вообще без какого-то руководства) "скуадра адзурра" не смогла преодолеть стадию плей-офф, споткнувшись о достаточно скромную Швецию. В последний раз такое было 60 лет назад. Тогда Италия не смогла завоевать путевку на чемпионат мира, который проходил - вы не поверите - именно в Швеции!





786 матчей понадобилось Франческо Тотти, чтобы понять: достаточно. В мае 2017 года легендарный игрок завершил карьеру. Что удивительнее всего, особенно по нынешним временам - все 786 матчей он провел за один клуб, за "Рому". Первый матч за нее он сыграл в 1992, когда в итальянском футболе еще встречались люди, родившиеся в первой половине XX века. Завершил карьеру рядом с молодежью XXI века рождения. Без него римский футбол будет уже совсем другим. Но хорошо, что Тотти был в нем.





6 голов, забитых в плей-офф Лиги чемпионов - это само по себе не удивительно. Мы помним, что там забивают и больше. Но когда 6 голов забивают после поражения 0:4, да еще в ворота такой сверхорганизованной команды, как "ПСЖ" - это уже похоже на фокус. Его продемонстрировала "Барселона", сумевшая добыть победу 6:1, казавшуюся нереальной. Этот камбек навсегда останется в истории Лиги и мирового футбола.





4039 дней продержался антирекорд вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов. Этот человек пропускал в 43 матчах турнира кряду. Серия началась 1 ноября 2006, а закончилась 22 ноября этого года в матче с "Бенфикой". Армейцы выиграли 2:0, Акинфеев принимал поздравления от товарищей с таким видом, как будто только что выиграна Лига чемпионов. Его можно понять - снято такое проклятие! Но его рекорд все равно рискует остаться вечным...





В свои неполные 19 лет Килиан Мбаппе уже - полноценная мировая звезда. А ведь год назад о нем еще никто ничего особого сказать не мог... В этом году Мбаппе сначала блеснул в "Монако", потом быстро нашел свое место в звездном "ПСЖ" - и к концу группового турнира Лиги чемпионов имел там уже 10 мячей за все время своих выступлений. Таким образом, он побил многолетний рекорд результативности для футболистов моложе 19 лет, установленный давным-давно Патриком Клюйвертом.





В 2017 на покупки игроков тратилось много денег. Но самыми бессмысленными в сумме, наверное, оказались приобретения, инициированные Жозе Моуринью. Он заставил "Манчестер Юнайтед" раскошелиться почти на 200 миллионов фунтов. В итоге, ни один из новобранцев команды не играет так, как ожидалось. Даже Ромелу Лукаку, который не забивает достаточно много - а то, что забивает, в основном приходится на матчи с заведомо слабыми соперниками. Но смутить Моуринью невозможно. Недавно он заявил, что ему потребуется еще несколько сотен миллионов - потому что "Манчестер Сити" тратит больше...





11-е место в Серии А занимает сейчас "Милан". Для команды с таким именем - позор. Для клуба, купившего десяток новых дорогих игроков - катастрофа. "Милан" дает мировому футболу пример того, что деньги не решают абсолютно ничего. Коллектива из классных футболистов не сложилось. Жизнь оказалась сложнее компьютерного симулятора. В итоге, "Милан" оказался на краю финансовой пропасти, и теперь, скорее всего, будет вынужден распродать хотя бы часть "звезд", которых брал летом для быстрого создания суперкоманды.





В то, что Александр Зинченко когда-то сможет сыграть за "Манчестер Сити" в матче АПЛ, мало кто верил. Но это случилось. Украинский полузащитник вышел в 17-м туре против "Суонси", провел на поле 17 минут и приобщился к очередному разгрому в исполнении своей команды (4:0). Кроме того, еще в 5 матчах Пеп Гвардиола держал его на скамейке, что тоже можно считать знаком доверия. Тренер не устает его хвалить. Само по себе, это ничего не означает - но как знать, может, действительно, случится чудо и Зинченко станет полноценный игроком "Сити"?





Если 60 лет - пенсионный возраст, то уж 70 - и подавно. Поэтому поразителен факт, когда человека, которому исполнилось 72 года, берут главным тренером профессиональной команды - и не какой-нибудь, а мюнхенской "Баварии"! Хотя последнее обстоятельство как раз облегчает ситуацию - многие убеждены, что добиваться побед в Германии с таким составом, как у мюнхенского клуба, сможет любой слесарь. 72-летний Юпп Хайнкес вернулся в команду, из которой его несколько лет назад не совсем корректно исторгли, и работает так, что немногим молодым снилось.





8 лет понадобилось клубу "РБ Лейпциг", чтобы проделать путь от полного нуля до участника Лиги чемпионов. В истории футбола это - беспрецедентная история. Правда, европейский дебют команды, которая кормится деньгами концерна Red Bull, не сложился: в своей группе она смогла занять лишь третье место и отправилась подбирать крошки в Лиге Европы. Но жителям Лейпцига и этого пока достаточно. 8 лет назад они ни о чем подобном и мечтать не смели!





Кто был самым тяжелым футболистом года, принявшим участие в матче приличного уровня? Наверное, вратарь клуба "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу. Его вес - 125 килограммов. Ему 45 лет. Но для "Саттона" он - вполне подходящий исполнитель. Точнее, был. В начале года "Саттон" совершил прорыв в Кубке Англии, но был остановлен "Арсеналом". В матче с "канонирами" Шоу прославился на весь мир - камеры показали, как он на скамейке запасных пожирает пирог на последних минутах, когда его клуб проигрывал. Это было очень смешно. Но оказалось, что Шоу ел не просто так - он "забился" с букмекерами, что сделает именно так, прилюдно съест пирог на последних минутах матча. Это был конец карьеры вратаря-толстяка...



