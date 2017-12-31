Спаллетти: Буду рад, если мы наберем столько же очков во втором круге

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о ничьей с «Лацио» (0:0) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

«В этом сезоне нам надо будет заработать еще много очков и сыграть во множестве матчей с правильным настроем, который мы показали сегодня. Я ожидал подобного выступления от команды в первой половине сезона, и на меня не повлияют мнения других людей.

Симоне Индзаги сказал, что «Лацио» мог выиграть сегодня? У каждого может быть свое мнение. Не буду отвечать на слова других тренеров. Для меня намного важнее, что команда показала хорошую игру.

Я не самый большой оптимист, но знаю, что пессимистичные настроения не позволят вам добиться нужных результатов. Поэтому стараюсь зарядить свои игроков уверенностью.

Если бы мы добились заслуженных ничьих с «Удинезе» и «Сассуоло», то люди бы говорили о великолепной первой половине сезона для «Интера». У нас 41 очко, буду очень рад, если мы наберем столько же во втором круге», – цитирует тренера Football Italia.


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