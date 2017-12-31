Чеферин: УЕФА находится в первых рядах борьбы с допингом и договорными матчами. Футбол

Президент УЕФА Александр Чеферин подвел итоги 2017 года.

«В течение всего 2017 года мы были верны нашей основной миссии по защите, популяризации и развитию европейского футбола на всех уровнях.

Мы продолжаем работу и находимся в первых рядах борьбы с такими негативными явлениями, как допинг и организация договорных матчей. Последнее – недуг, который затрагивает саму душу футбола и который необходимо полностью искоренить. Мы также не потерпим тех, кто пятнает наш спорт расизмом или проявлениями дискриминации.

Футбол должен и впредь использовать свою силу и популярность, чтобы помогать обществу, и в 2017 году социальное сердце УЕФА билось так сильно, как никогда прежде. Наша новая кампания #EqualGame послужила прекрасным инструментом распространения таких ценностей, как многообразие и инклюзивность. Каждый имеет право играть в футбол, кем бы он ни был, откуда бы он ни был, как бы он ни играл.

Нам предстоит много работы в следующем году, мы многого ждем. Стартуют новые соревнования среди национальных сборных – Лига наций УЕФА. Мы с волнением ждем начала турнира, который укрепит позиции европейского футбола среди сборных, ведь он является важнейшим источником национальной гордости и футбольной самоидентификации.

Время в футболе не стоит на месте, и мы будем смело, решительно и дальновидно решать наши задачи и укреплять нашу репутацию. Можете не сомневаться, что во всех действиях мы будем ставить на первое место интересы футбола. Мы должны защищать его и заботиться об этой прекрасной игре, которая так много значит для всех нас», – рассказал Чеферин.


Terrikon со ссылкой на УЕФА


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