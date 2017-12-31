Каррагер: Гвардиола выиграл бы АПЛ с нынешним составом МЮ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о финансовых возможностях «Манчестер Сити».

«Аргумент Жозе о том, что разница между «МЮ» и «Манчестер Сити» — в деньгах, очень слаб. Думаю, Гвардиола выиграл бы АПЛ с нынешним составом «Юнайтед».

Давайте вернёмся к началу этого сезона и сравним игроков «МЮ» и «Сити». Неужели кто-то считал Эдерсона лучше де Хеа? Или кто-то отдавал предпочтение Отаменди и Стоунсу, а не Джонсу и Бейи? Фанаты «МЮ» выбрали бы Матича или Фернандиньо?

«МЮ» побил трансферный рекорд, купив Поля Погба, а прошлым летом приобрёл Ромелу Лукаку. Какой ещё клуб делал столь большие заявления о своих амбициях? Моуринью считает, что его игроки неспособны выполнить тактический план, но в подобной ситуации Гвардиола нашёл бы другой подход к составу, который, по мнению Моуринью, нуждается в усилении», — уверен Каррагер.


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