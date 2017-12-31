Индзаги: Из-за видеоповторов Лацио уже потерял 7 очков

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился мнением о ничьей с «Интером» (0:0) в матче 19-го тура итальянской Серии А.

«Учитывая отмененный сегодня пенальти за попадание мяча в руку Шкриньяру, «Лацио» недосчитался уже семи очков из-за видеоповторов в этом сезоне. К сожалению, очевидно, что «Лацио» не везет с этой системой. Я понимаю, что это не пенальти, но факт есть факт – в нашу сторону бывали решения, в которых видеоповторы не использовались.

Скажу честно — мне эта система не нравится. Я получаю больше удовольствия от Лиги Европы, где видеоповторов нет. Не думаю, что игрокам и болельщикам нравится ждать несколько минут, чтобы начать радоваться забитому мячу. От этого уходят эмоции.

В любом случае, мы заслуживали победы. Говорили, что «Интер» устал после кубкового матча, но мы тоже играли с «Фиорентиной». Я горжусь тем, что парни после этой ничьи были раздосадованы. Это признак зрелости команды», – сказал тренер в эфире Mediaset Premium.