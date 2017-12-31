НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в одном из матчей дня "Финикс" в гостях вырвал победу у "Сакраменто" со счетом 111:101. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень привычно вошел в игру со скамейки, проведя на площадке 18 минут 22 секунды. За это время он успел набрать только три очка и сделать шесть подборов.

Кроме того, "Кливленд" в день 33-летия своего лидера Леброна Джеймса в гостях уступил "Юте". Встреча с "джазменами" завершилась со счетом 101:104.