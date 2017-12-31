Мирон Маркевич: у Шахтера есть шансы против Ромы

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич в интервью MatchDay.ua признался, какой подарок хотел бы получить на Новый год от Деда Мороза и не только.

— Можно ли "Шахтер" уже поздравлять с чемпионством? Или "Динамо" даст весной бой?
— Возможно, "Динамо" окрепнет, может, дадут все же бой. Три очка между ними — небольшая разница. Но если "Шахтер" более серьезно будет относиться к матчам чемпионата, то они будут меньше очков терять. Я знаю бразильцев. Они могут показывать нестабильную игру, но затем на один важный поединок настраиваются и выдают суперигру.

— Какие шансы у "Шахтера" в матче с "Ромой"? А у "Динамо" — с "АЕКом"?
— "Динамо" однозначно должно проходить греков. "Рома" — команда уровня "Наполи", поэтому шансы есть. Многое будет зависеть, в какой форме будет "Шахтер". У "Ромы" матчи чемпионата и они будут в тонусе.

— На ваш взгляд, кто фаворит мундиаля?
— Немцы, бразильцы, аргентинцы. Англия имеет мощный состав, но почему так бледно играют в финальных частях, непонятно.

— Если бы Дед Мороз под Новый год предложил вам возглавить какую-то сборную, чтобы выступить с ней на чемпионате мира, какая это была бы команда? С какими бы игроками хотелось поработать?
Испанию возглавил бы (смеется). Она подходит по духу.


Terrikon со ссылкой на MatchDay.ua


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