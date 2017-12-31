Кирилл Петров может стать одноклубником Коркишко
Украинский полузащитник Кирилл Петров может стать партнером по команде Дмитрия Коркишко. Активный интерес к хавбеку проявляет турецкий "Гиресунспор", который ведет борьбу за повышение в классе и выход в Суперлигу. Как информирует турецкое издание Fanatik, речь идет о переходе уже в зимнее трансферное окно.
Турки обратили внимание на Петрова после успешного года, проведенного в азербайджанском "Нефтчи". Там украинец - стабильный игрок основы, а не так давно забил гол и отдал результативную передачу в матче против "Габалы" Романа Григорчука.
Вопрос адаптации Петрова в турецком клубе остро не стоит - в этом ему должен помочь соотечественник Коркишко. Отметим, что вместе они выигрывали юношеский Евро-2009, который состоялся в Донецке и Мариуполе.
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