Кирилл Петров может стать одноклубником Коркишко

Украинский полузащитник Кирилл Петров может стать партнером по команде Дмитрия Коркишко. Активный интерес к хавбеку проявляет турецкий "Гиресунспор", который ведет борьбу за повышение в классе и выход в Суперлигу. Как информирует турецкое издание Fanatik, речь идет о переходе уже в зимнее трансферное окно.

Турки обратили внимание на Петрова после успешного года, проведенного в азербайджанском "Нефтчи". Там украинец - стабильный игрок основы, а не так давно забил гол и отдал результативную передачу в матче против "Габалы" Романа Григорчука.

Вопрос адаптации Петрова в турецком клубе остро не стоит - в этом ему должен помочь соотечественник Коркишко. Отметим, что вместе они выигрывали юношеский Евро-2009, который состоялся в Донецке и Мариуполе.