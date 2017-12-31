НБА: грустный праздник Леброна Джеймса

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд" в день 33-летия своего лидера Леброна Джеймса в гостях уступил "Юте".

Встреча с "джазменами" завершилась со счетом 101:104 (32:22, 21:26, 16:28, 32:28). Джеймс записал себе в актив 29 очков и восемь подборов. Отметим, что "Кливленд" потерпел уже третье поражение подряд. Свой следующий матч "Кавальерс" проведут 2 января дома с "Портленд Трэйл Блэйзерс".

Напомним, что в другом матче дня "Финикс" в гостях вырвал победу у "Сакраменто" со счетом 111:101. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень привычно вошел в игру со скамейки, проведя на площадке 18 минут 22 секунды. За это время он успел набрать только три очка и сделать шесть подборов.