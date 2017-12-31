НБА: Лень скромно помог Финиксу обыграть Сакраменто
В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс" в гостях вырвал победу у "Сакраменто" со счетом 111:101.
Украинский центровой "Санз" Алексей Лень привычно вошел в игру со скамейки, проведя на площадке 18 минут 22 секунды. За это время он успел набрать только три очка и сделать шесть подборов. Самыми результативными в составе гостей стали Девин Букер и Т.Дж. Уоррен, на счету которых по 26 очков (у последнего еще и десять подборов).
В следующем матче "Финикс" в ночь с 1 на 2 января будет принимать на своей площадке "Филадельфию".
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Спорт
31.12.2017 07:27