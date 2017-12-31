Футбольный год 2017: чемпионство МанСити и неурядицы в украинском футболе

Уходящий футбольный год порадовал фанатов целой плеядой событий. Рекордный трансфер Ван Дейка, вылет сборной Италии от Швеции, рекордная серия МанСити и феерические выступления ПСЖ. Мы остановимся на двух чемпионатах: родном УПЛ и Английской Премьер Лиге. Ведь АПЛ не зря считают самым зрелищным, удивительным и подчас абсолютно не предсказуемым турниром Старого Света.

Как пишет Football24.ua, этот сезон в АПЛ практически лишен интриги на своей середины. Причиной тому послужила невероятная форма Манчестер Сити. Благодаря слаженной работе полузащиты, команда Хосе Гвардиолы, де-факто, обеспечила себе чемпионство. Если МанСити не сдали в боксинг дэй, то уж точно не сдадут в начале 2018-ого года. С такой скамейкой запасных даже наиболее напряженный график по плечу горожанам, уверяют эксперты сайта Football24.uа, подмечает издание «Хвыля».

Манчестер Юнайтед — ближайший преследователь Сити — с большим трудом набирает очки в последних матчах. Так, в игре в Лестером, Красные Дьяволы упустили победу на последних секундах противостояния, играя в большинстве. Моуриньо всегда славился выдержкой и умением прививать своим командам надежную игру в обороне с первой секунду и до финального свистка. Но тут, как видим, не сложилось. Это далеко не первый матч, когда Юнайтед теряют верную победу, а подчас, и ничью (как было в Лиге Чемпионов на домашнем стадионе).

Борьба за Лигу Чемпионов 2018/2019

Если мы внимательно изучим результаты чемпионата Англии на футбол24 , то судьба чемпионства решена, а вот места со второго по пятое могут распределиться, как угодно. Конечно, МанЮнайтед имеет наилучшие шансы на серебро. Но и Арсенал, Ливерпуль, Челси со счетов сбрасывать не стоило бы. Мало того, даже замыкающий верхнюю часть таблицы Лестер имеет теоретическую возможность войти в четверку призеров. Если посмотреть на саму игру Лестера, то это будет отчасти заслуженно…

УПЛ — очередные неурядицы

На фоне соперничества Шахтера и Динамо, многие эксперты не замечают проблем внутри других команд. А если и замечают, то редко об этом говорят. Сейчас серьезные финансовые трудности испытывают следующие клубы Украинской Премьер-Лиги: Зирка, Ворскла, Черноморец. Не вполне понятно будущее лидеров Зари, которые будут в межсезонье нарасхват. А главная проблема нарисовалась в самом конце сезона и это договорные матчи, отмечает Hvylya.org.

Бывший глава комитета по вопросам проведения соревнований и справедливой игры, контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины сделал громкое заявление, сообщает «Волна».

В конце прошлой недели в украинском футболе произошла незаурядное событие. Бывший игрок «Олимпика», а ныне президент данного футбольного клуба Владислав Гельзин не дал доиграть матч молодежного первенства Украины против «Карпат». На 84-й минуте матча со счетом 4: 0 в пользу «Карпат» Гельзин вывел молодежку «Олимпика» с поля. Дело в том, что у президента донецкого клуба во время матча возникли отнюдь не безосновательные в том, что некоторые из игроков его команды нечестно ведут борьбу. Впоследствии, как заявил сам господин Гельзин, эти подозрения подтвердились.