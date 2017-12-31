Остапенко победила Серену Уильямс в первом матче после ее возвращения

Чемпионка Ролан Гаррос 20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко победила титулованную американку Серену Уильямс в выставочном матче в рамках турнира Mubadala World Tennis Championship со счетом 6:2; 3:6; 10:5.

Для Серены Уильямс это был первый выход на корт после рождения дочери. В ноябре Уильямс-младшая вышла замуж за отца своей дочери — Алексиса Оганяна, который присутствовал на матче.

Пока неясно, решится ли Серена Вильямс сыграть на Открытом чемпионате Австралии, все будет зависеть от того, насколько готов к подобным нагрузкам ее организм. Тем не менее, на первый Большой Шлем сезона американка заявилась.

Напомним, под угрозой участие в Открытом чемпионате Австралии и еще одного топ-игрока - Энди Маррей пока не до конца восстановился от травмы бедра, но отправился в Брисбен, где примет участие в турнире ATP.