Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко в первом матче за 11 месяцев

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс проиграла Елене Остапенко из Латвии в выставочном матче турнира Mubadala World Tennis Championships в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка.

Матч продолжался 1 час 7 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, [5:10]. Отметим, что ранее спортсменки друг с другом не встречались.

Напомним, что Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января 2017 года, после победы на Открытом чемпионате Австралии. 1 сентября 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.