Гаттузо: Это не лучший результат для нас

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо считает, что его подопечные могли выиграть у Фиорентины" в поединке, который завершился вничью 1:1.

До сегодняшнего дня россонери каждый раз проигрывали, когда пропускали первыми, но на "Стадио Франки" Хакан Чалханоглу смог сравнять счет.

"Мы не хотели терять и знали, что некоторые из наших игроков не в лучшей форме, - цитирует Гаттузо Mediaset Premium. - Это правда, что мы не создали много в первом тайме, но во втором мы отреагировали и могли выиграть.

Давайте не будем забывать, что "Фиорентина" не проигрывала почти 500 минут игрового времени в Серии А. Это не лучший результат для нас, но я доволен тем, как мы играли".


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