Доннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. Футбол

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма опроверг трансферные слухи после своего 100-го матча в футболке "Милана". "У меня четырехлетний контракт, и я счастлив", - заявил вратарь.

18-летний голкипер вернулся в состав после травмы и сделал несколько важных сейвов в поединке с "Фиорентиной", который завершился вничью 1:1.

"Это замечательно сыграть 100 игр за "Милан", - цитирует Доннарумму Mediaset Premium. - У меня четырехлетний контракт, и я счастлив здесь.

Как известно, Джанлуиджи пропустил матч 1/4 финала Кубка Италии против "Интера", который "Милан" выиграл. В том матче за команду дебютировал его брат Антонио.

"Я очень горжусь Антонио, потому он был готов на 100%, когда понадобился", - заявил Доннарумма-младший.


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