Монтелла официально возглавил «Севилью»

Монтелла официально возглавил «Севилью»

Испанская «Севилья» официально представила Винченцо Монтеллу в качестве главного тренера команды.

Об этом  сообщает iSport.ua.

Итальянец прилетел в Испанию, заключил с клубом контракт и был представлен публике.

Соглашение Монтеллы с «Севильей» рассчитано на срок до июня 2019 года.

Отметим, что на посту главного тренера итальянец сменил Эдуардо Беррицо, уволенного ранее.




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