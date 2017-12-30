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Монтелла официально возглавил «Севилью» Испанская «Севилья» официально представила Винченцо Монтеллу в качестве главного тренера команды. Об этом сообщает iSport.ua . Итальянец прилетел в Испанию , заключил с клубом контракт и был представлен публике. Соглашение Монтеллы с «Севильей» рассчитано на срок до июня 2019 года. Отметим, что на посту главного тренера итальянец сменил Эдуардо Беррицо, уволенного ранее.

golos.ua

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