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2017-12-30
Монтелла официально возглавил «Севилью»
Испанская «Севилья» официально представила Винченцо Монтеллу в качестве главного тренера команды.
Об этом сообщает
Итальянец прилетел в Испанию, заключил с клубом контракт и был представлен публике.
Соглашение Монтеллы с «Севильей» рассчитано на срок до июня 2019 года.
Отметим, что на посту главного тренера итальянец сменил Эдуардо Беррицо, уволенного ранее.
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