Ходжсон: Надеюсь, мы сможем сыграть также хорошо, как против Арсенала. Футбол

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что его команда на спасует перед лидирующим в чемпионате "Манчестер Сити".

"Кажется, они забивают по четыре-пять мячей всем подряд, - цитирует Ходжсона английская пресса. - Любая команда, которая пытается пытается играть с ними в их футбол, рискует проиграть.

Поэтому, я боюсь, что у нас не будет другого выбора, кроме как попытаться играть против них как мы пытались это сделать против "Арсенала" (2:3).

Это может сделать игру интересной, но это, конечно, будет для нас жесткая игра. Все, на что я могу надеяться, что мы сможем сыграть также хорошо, как против "Арсенала".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежиУкраинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи
Блок рекламы


Похожие новости
Футбольный год 2017: чемпионство МанСити и неурядицы в украинском футболеФутбольный год 2017: чемпионство МанСити и неурядицы в украинском футболе
Доннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. ФутболДоннарумма: У меня четырехлетний контракт, и я счастлив. Футбол
Роналду попросил Реал продать его следующим летом. ФутболРоналду попросил Реал продать его следующим летом. Футбол
Сидорчук: Играли с футболистами Шахтера в Counter-Strike - уступили без шансовСидорчук: Играли с футболистами Шахтера в Counter-Strike - уступили без шансов
ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную ДНР"ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную ДНР"
Хави: Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны. ФутболХави: Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны. Футбол
Джеко отметил величие Тотти. ФутболДжеко отметил величие Тотти. Футбол
Динамо рассчитывает на возвращение Ротаня. ФутболДинамо рассчитывает на возвращение Ротаня. Футбол
Павлов: Очень жаль, что недальновидные руководители не дают тренерам спокойно работать. ФутболПавлов: Очень жаль, что недальновидные руководители не дают тренерам спокойно работать. Футбол
Защитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". ФутболЗащитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости