Ходжсон: Надеюсь, мы сможем сыграть также хорошо, как против Арсенала. Футбол

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что его команда на спасует перед лидирующим в чемпионате "Манчестер Сити".

"Кажется, они забивают по четыре-пять мячей всем подряд, - цитирует Ходжсона английская пресса. - Любая команда, которая пытается пытается играть с ними в их футбол, рискует проиграть.

Поэтому, я боюсь, что у нас не будет другого выбора, кроме как попытаться играть против них как мы пытались это сделать против "Арсенала" (2:3).

Это может сделать игру интересной, но это, конечно, будет для нас жесткая игра. Все, на что я могу надеяться, что мы сможем сыграть также хорошо, как против "Арсенала".