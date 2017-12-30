Ходжсон: Надеюсь, мы сможем сыграть также хорошо, как против Арсенала. Футбол
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что его команда на спасует перед лидирующим в чемпионате "Манчестер Сити".
"Кажется, они забивают по четыре-пять мячей всем подряд, - цитирует Ходжсона английская пресса. - Любая команда, которая пытается пытается играть с ними в их футбол, рискует проиграть.
Поэтому, я боюсь, что у нас не будет другого выбора, кроме как попытаться играть против них как мы пытались это сделать против "Арсенала" (2:3).
Это может сделать игру интересной, но это, конечно, будет для нас жесткая игра. Все, на что я могу надеяться, что мы сможем сыграть также хорошо, как против "Арсенала".
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