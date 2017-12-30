Роналду попросил Реал продать его следующим летом. Футбол
Лидер "Реала" Криштиану Роналду намерен покинуть "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает Daily Record, португалец попросил руководство мадридского клуба отпустить его следующим летом.
Обладатель "Золотого мяча-2017" надеется, что "сливочные" пойдут навстречу, отчего трансферный ценник не превысит 100 миллионов евро.
Сменить клуб 32-летний футболист хочет именно из-за разногласий с боссами "галактикос" - у форварда серьёзно ухудшились отношения с президентом "Королевского клуба" Флорентино Пересом. Отмечается, что стороны даже не разговаривают. Дело всё в том, что Криштиану не устраивают условия личного соглашения. Оказывается, что лучший футболист уходящего года зарабатывает меньше Лионеля Месси и Неймара.
Отметим, что контракт Роналду рассчитан до лета 2021-го, а сумма отступных закреплена в размере 1 миллиарда евро. В услугах действующего чемпиона Европы заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
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