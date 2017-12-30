НХЛ: Радулов приносит победу Далласу, Питтсбург и Тампа уступают

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2017-12-30. Результаты всех матчей

"Нью-Джерси" - "Баффало" - 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
Защитник "Сэйбрз" Расмус Ристолайнен забросил свою первую шайбу в сезоне на третьей минуте овертайма, чем принес своей команде победу. Дважды в составе "Баффало" отличился Джек Айкел, еще одна шайба на счету Якоба Юсефсона, который провел последние семь сезонов в составе "Девилз", прежде чем перешел в "Баффало" на правах свободного агента. У "Девилз" забивали Майлз Вуд, Маркус Юханссон и Джон Мур. Завоеванный балл вывел "Нью-Джерси" на первое место в Столичном дивизионе.

"Каролина" - "Питтсбург" - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Шайбы Дерека Райана и Себастьяна Ахо, а также 27 сэйвов голкипера "Каролины" Кэма Уорда принесли "Ураганам" победу над действующими обладателями Кубка Стэнли "Пингвинз". Эта победа стала для "Каролины" 4-й кряду, а "Питтсбург" еще больше отдалился от зоны плей-офф. Гол престижа у проигравших на счету Брайана Дюмулина.

"Тампа" - "Филадельфия" - 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
"Филадельфия" прервала победную серию "Тампы" длинной в восемь матчей. Гол и две передачи на счету Шона Кутюрье. Шайба и передача в активе Уэйна Симмондса. Также у "Летчиков" отличились Шейн Готисбир, Брэндон Мэннинг и Валтери Филлпула. Лидер "Тампы", а также рейтинга снайперов и бомбардиров Никита Кучеров отдал две голевые передачи и увеличил количество очков за результативность в сезоне до 54-х (24+30).

"Детройт" - "Рейнджерс" - 3:2 ПБ (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Точный бросок Франса Нильсена в серии буллитов стал победным для "Детройта". Голкипер "Красных крыльев" Джимми Ховард отразил 38 бросков, в том числе буллит от Брэйди Шея на 3-й минуте овертайма. По шайбе в составе победителей в основное время матча провели Андреас Атанасиу и Хенрик Зеттерберг. У "Рейнджерс" отличились Давид Деарне и Винни Леттери.

"Оттава" - "Коламбус" - 5:4 (0:0, 3:3, 2:1)
Уступая по ходу встречи 1:3, "Оттава" смогла сравнять счет в поединке с "Коламбусом", благодаря точным броскам Ника Пола и Мэтта Дюшена, а шайбы Марка Стоуна и Бобби Райана стали переломными в матче. В составе "Блю Джекетс" дублем отметился Сонни Милано.

"Виннипег" - "Айлендерс" - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Адам Лаури, Блейк Уилер и Кайл Коннор забросили по шайбе в ворота "Айлендерс" и сделали по результативной передаче, чем помогли "Виннипегу" отпраздновать победу и подняться на первое место в Центральном дивизионе. Еще одна шайба на счету Шона Маттиаса.

"Миннесота" - "Нэшвилл" - 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Второй в карьере хет-трик Микаэля Гранлунда и 41 сэйв отправившегося от травмы голкипера "Миннесоты" Девана Дубника принесли победу "Уайлдз" над" "Предаторс". Ее одну шайбу на свой счет записал Мэтт Дамба. Пи-Кей Суббан и Кайл Террис дважды сравнивали счет, но на конечном итоге это не отразилось.

"Даллас" - "Сент-Луис" - 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Дубль Александра Радулова помог "Далласу" обыграть "Сент-Луис". По шайбе на счету Джейми Бенна (+ассист) и Маттиаса Янмарка. Голкипер "Старз" Бен Бишоп отразил 35 бросков по воротам. В составе "Сент-Луиса" свою 16-ю шайбу в сезоне в ворота соперников отправил Владимир Тарасенко.

"Эдмонтон" - "Чикаго" - 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Голкипер "Чикаго" Джефф Гласс сделал 42 сэйва в своем дебютном поединке в НХЛ, а Патрик Кейн точным броском на 1-й минуте овертайма принес своей команде победу. В основное время матча в составе "Блэкхокс" отличились Райан Хартман, Алекс Дебринкат и Джордан Остерли.

"Колорадо" - "Торонто" - 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Форвард "Колорадо" Джей-Ти Комфер точным броском на 4-й минуте овертайма принес победу "Колорадо" над "Торонто", испортив первый матч в сезоне для кипера "Кленовых листьев" Кэлвина Пикара. Счет в матче открыл Нэйтан Маккиннон, который также сделал две результативные передачи. По шайбе на счету Микко Рантанена и Александра Керфута. Две передачи у Никиты Задорова.

"Анахайм" - "Калгари" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
"Калгари" не использовал численное преимущество, а также замены вратаря на шестого полевого в концовке поединка с "Анахаймом", и уступил с минимальным перевесом соперникам, в составе которых отличились Кэм Фаулер и Рикард Ракелл. Единственная шайба в составе "Флеймз" на счету Майкла Ферланда.


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