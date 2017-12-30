Сидорчук: Играли с футболистами Шахтера в Counter-Strike - уступили без шансов

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о том, как футболисты национальной команды проводят своё свободное время. Оказывается, тренировочный лагерь сборной Украины превращается в площадку для кибер-поединков.

- Сейчас мы в Counter-Strike играем на ноутбуках. Как-то в сборной сражались 5 на 5 - "Шахтёр" против "Динамо". Уступили без шансов. У них очень серьёзные ребята.

Лучше всех играют Бодя Бутко, Витя Коваленко и Никита Шевченко. Кривцов со Степаненко тоже неплохо умеют. У них хорошая банда собирается, - признался Сидорчук в интервью "Вацко Live".