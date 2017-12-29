ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную ДНР"

Комитет рассматривал данное дело по заявлению Службы безопасности.

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".

Об этом сообщается на сайте ФФУ.

Фото: fsdnr.com

Отмечается, что Комитет на заседании рассматривал данное дело по заявлению Службы безопасности.

В итоге 18 спортсменам было запрещено заниматься любой футбольной деятельностью:

- Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г.р.;

- Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г.р.;

- Синькову Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г.р.;

- Селезневу Анатолию Викторовичу, 08.04.1995 г.р.;

- Крохмалю Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г.р.;

- Кушниру Андрею Юрьевичу, 22.02.1994 г.р.;

- Рябому Андрею Александровичу, 26.03.1988 г.р.;

- Мишину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 г.р.;

- Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г.р.;

- Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г.р.;

- Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г.р.;

- Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г.р.;

- Поточному Денису Григорьевичу, 08.05.1985 г.р.;

- Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г.р.;

- Дмитришину Игорю Олеговичу, 24.10.1995 г.р.;

- Станенко Виктору Вадимовичу, 31.10.1991 г.р.;

- Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г.р.;

- Золотарю Константину Павловичу, 24.03.1994 г.р.

Напомним, в прошлом году в аннексированном Россией Крыму заявили о создании своей "сборной" по футболу.


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