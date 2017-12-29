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ФФУ пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, игравших за "сборную ДНР" Комитет рассматривал данное дело по заявлению Службы безопасности. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР". Об этом сообщается на сайте ФФУ. Фото: fsdnr.com Отмечается, что Комитет на заседании рассматривал данное дело по заявлению Службы безопасности. В итоге 18 спортсменам было запрещено заниматься любой футбольной деятельностью: - Кравченко Владимиру Сергеевичу, 10.01.1986 г.р.; - Никулину Денису Сергеевичу, 17.10.1994 г.р.; - Синькову Максиму Юрьевичу, 09.12.1997 г.р.; - Селезневу Анатолию Викторовичу, 08.04.1995 г.р.; - Крохмалю Сергею Игоревичу, 29.08.1990 г.р.; - Кушниру Андрею Юрьевичу, 22.02.1994 г.р.; - Рябому Андрею Александровичу, 26.03.1988 г.р.; - Мишину Владиславу Вадимовичу, 22.05.1994 г.р.; - Зинченко Руслану Владимировичу, 26.08.1996 г.р.; - Махно Ярославу Николаевичу, 15.05.1993 г.р.; - Саетову Роману Сергеевичу, 18.08.1981 г.р.; - Свиридову Платону Николаевичу, 20.11.1986 г.р.; - Поточному Денису Григорьевичу, 08.05.1985 г.р.; - Иванову Ивану Александровичу, 12.02.1988 г.р.; - Дмитришину Игорю Олеговичу, 24.10.1995 г.р.; - Станенко Виктору Вадимовичу, 31.10.1991 г.р.; - Шмакову Никите Руслановичу, 20.04.1996 г.р.; - Золотарю Константину Павловичу, 24.03.1994 г.р. Напомним, в прошлом году в аннексированном Россией Крыму заявили о создании своей "сборной" по футболу.

LB.ua

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