Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов считает, что с представителями летних видов спорта в РоSSии мировое спортивное сообщество поведет себя не менее жестко, чем с представителями зимних.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону в составе сборной СССР Александр Тихонов (на фото) предостерег роSSийское спортивное руководство и общественность от нового витка конфликта с WADA накануне летних Игр-2020 в Токио и полной катастрофы роSSийского спорта, сообщается на личном сайте спортсмена.

«Нас ждут еще решения по расследованию Макларена относительно спортсменов по летним видам спорта, к которым мы должны готовиться уже сейчас. Советую безграмотным людям, которые все это натворили, читать и учиться. Если руководство спортивных ведомств не сделает выводов, мы опустимся еще ниже», – цитирует Александра Тихонова sport.unian.ua .

Напомним, Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную РоSSии от зимних Игр-2018 в Пхенчхане. Отдельным спортсменам, которые докажут свою непричастность к допинговым махинациям в РоSSии, будет разрешено выступать под нейтральным флагом.