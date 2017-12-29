Хави: Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны. Футбол

Экс-полузащитник "Барселоны" Хави прокомментировал успехи английского "Манчестер Сити", который возглавляет его бывший тренер Пеп Гвардиола.

"Манчестер Сити" играет с ДНК "Барселоны" и это не удивительно, - цитирует Хави английская пресса. - У Пепа есть ДНК "Барселоны" и он передает его своей новой команде.

Футбол, в который они играют, завораживает. Команды Гвардиолы не просто так показывают результат и не просто так проходят сезоны с высокими показателями. Это происходит из-за того, что Пеп навязчиво относится к самому понятию "победа". Он ненавидит проигрывать и это заражает игроков команды".