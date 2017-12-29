Джеко отметил величие Тотти. Футбол

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко поделился воспоминаниями о заключительном матче минувшего розыгрыша Серии А, когда римляне устроили проводы Франческо Тотти.

- Нас устраивала только победа (над "Дженоа" - прим.), чтобы гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов. Хорошо, что Перотти сумел вырвать эти три очка. Болельщики радовались такому результату, однако всем было грустно прощаться с лучшим футболистом, который когда-либо выступал за "Рому".

Я рад, что играл вместе с Тотти. Обидно, что не удалось попасть в команду раньше, когда Франческо был моложе. Тогда я забил бы ещё больше голов. Хочешь или нет, но когда-то наступает момент для завершения карьеры. Впрочем, я даже не хочу думать об этом, - признался Джеко в интервью итальянской прессе.