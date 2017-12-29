Новостей.COM ⇒ Спорт

Барселона опасается толстосумов из Манчестера Руководство "Барселоны" боится потерять своего защитника Самуэля Юмтити, сообщает Daily Mail. "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", которые нацелены усилить оборонительны редуты, могут всерьёз заинтересоваться кандидатурой 24-летнего француза камерунского происхождения. "Сине-гранатовые" допускают, что англичане могут активировать клаусулу, прописанную в контракте Юмтити. Каталонцы, подписав игрока летом 2016-го, зафиксировали сумму отступных в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. Отметим, что центрбек принял участие в 12 матчах нынешнего розыгрыша Примеры, однако сейчас находится на больничном в связи с травмой бедра.

Terrikon

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.