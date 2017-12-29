Азар отказался продлевать контракт с Челси
Полузащитника "Челси" Эдена Азара, соглашение которого с "синими" рассчитано до лета 2020 года, не прельщает возможность пролонгации договора. Об этом заявил отец 26-летнего бельгийца.
- Эден отказался от продления контракта. Это поможет тому же "Реалу" гораздо легче подписать моего сына, где он смог бы проявить себя ещё лучше. Тем не менее, никаких конкретных переговоров со "сливочными" ещё не было, - заявил Азар-старший.
Напомним, Азар оформил восемь голом и восемь ассистов в 26 матчах нынешнего сезона. Ожидается, что трансфер состоится следующим летом, а сумма отступных может достичь отметки в 150 миллионов евро.
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