Защитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". Футбол

Агент защитника «Динамо» Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал информацию о том, что его подопечный может перейти в «Шахтер».

Евгений Хачериди. Фото: fcdynamo.kiev.ua

«Может ли Хачериди перейти в «Шахтер»? Нет, это бред.

Ничего не могу сказать о его дальнейшей судьбе, но на данный момент эта информация не соответствует действительности», - заявил Пироженко.