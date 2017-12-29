Новостей.COM ⇒
2017-12-29
Защитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". Футбол
Агент защитника «Динамо» Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал информацию о том, что его подопечный может перейти в «Шахтер».
Евгений Хачериди. Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Может ли Хачериди перейти в «Шахтер»? Нет, это бред.
Ничего не могу сказать о его дальнейшей судьбе, но на данный момент эта информация не соответствует действительности», - заявил Пироженко.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» готовит громкий трансфер украинского футболиста, но имя игрока не называлось.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Мората доволен взаимопониманием с партнерами. Футбол
29.12.2017 08:10
29.12.2017 08:10
Павлов: Очень жаль, что недальновидные руководители не дают тренерам спокойно работать. Футбол »»
29.12.2017 09:40
29.12.2017 09:40
←+Ctrl+→