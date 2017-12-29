Защитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер". Футбол

Агент защитника «Динамо» Евгения Хачериди Иван Пироженко прокомментировал информацию о том, что его подопечный может перейти в «Шахтер».
 
Фото Защитник "Динамо" не перейдет в "Шахтер"
Евгений Хачериди. Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Может ли Хачериди перейти в «Шахтер»? Нет, это бред.
 
Ничего не могу сказать о его дальнейшей судьбе, но на данный момент эта информация не соответствует действительности», - заявил Пироженко. 
 
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» готовит громкий трансфер украинского футболиста, но имя игрока не называлось.
 


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