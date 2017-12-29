Мората доволен взаимопониманием с партнерами. Футбол

Лидер атак "синих" Альваро Мората, открывший счёт в поединке против "Брайтона", отметил своего одноклубника Сесара Аспиликуэту, который уже шесть раз за сезон ассистировал своему соотечественнику.

- Было приятно забить ещё один гол. Не только мы с Сесаром отлично понимаем друг друга - в команде полное взаимопонимание. Мне очень нравится выступать за "Челси" и играть вместе с Сесаром. Это выдающийся человек и прекрасный футболист. Мы отлично поработали во втором тайме и добыли важную победу.

Догнать лидера будет трудно, но мы должны делать то, что можем. Нужно просто набирать очки. "Сити" тоже будет тяжело побеждать во всех играх, - заявил Мората в интервью клубной пресс-служба.