Ливерпуль присматривается к Горецке. Футбол

Один из лидеров "Шальке" Леон Горецка может перебраться на Туманный Альбион. По информации Bild, в услугах перспективного полузащитника заинтересован "Ливерпуль".

Мерсисайдцы хотели бы подписать игрока следующим летом, когда 22-летний хавбек получит статус свободного агента.

Впрочем, Горецка всё ещё может остаться в Гельзенкирхене, поскольку в январе стороны ещё раз обсудят возможность заключения нового соглашения. Руководство "кнаппенов" планирует предложить своему футболисту новый контракт с годовым окладом в размере 12 миллионов евро. Если Леон примет данное предложение, то станет самым высокооплачиваемым исполнителем в истории клуба.

В нынешнем сезоне Горецка принял участие в 11 матчах Бундеслиги, отметившись четырьмя голами.




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