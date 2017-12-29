99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь

В РоSSии по-прежнему существует допинговая система, а спортсмены продолжают употреблять допинг, утверждает бывший следователь Всемирного антидопингового агентства Джек Робертсон.

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джек Робертсон заявил, что решение Международного олимпийского комитета о допуске роSSийских спортсменов на Олимпиаду 2018 под нейтральным флагом является очень мягким, потому что «чистым» спортсменам придется опять соревноваться с теми, кто употреблял допинг.

Об этом он написал в колонке издание The New York Times.

«В ходе расследования мы выяснили, что 99% роSSийских спортсменов сидят на допинге. Мы узнали, что как только роSSийский спортсмен попадал в сборную страны, у него просто не было выбора – или допинг, или завершение карьеры», – написал бывший следователь ВАДА.

По словам Робертсона, спортсмены и тренеры были связаны с роSSийскими врачами, которые разрабатывали режим употребления допинга, а запрещенные препараты фактически хранятся в зданиях министерства спорта РоSSии.

«РоSSия не только не признала свою вину, но и продолжает использовать допинг даже во время расследования. Все доказательства свидетельствуют о том, что допинговая система все еще работает. И МОК это знает», – подчеркнул он.

По мнению бывшего следователя, результаты игр в Пхенчхане тоже в будущем придется пересмотреть из-за допинг-проб роSSийских спортсменов.

«Пройдут годы, прежде чем мы узнаем настоящих победителей и призеров игр в Пхенчхане. Но они опять получат свои медали по почте», – подытожил Робертсон.