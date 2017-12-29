Роналду: У меня достаточно места для наград. Футбол
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, получивший награду Globe Soccer Awards 2017 в номинации "Лучший футболист года", не устаёт собирать персональные трофеи.
- Куда складываю все свои призы? Не волнуйтесь, места у меня достаточно. Это особенный момент, и я очень рад получить такую награду. Благодарен своему тренеру, партнёрам по "Реалу", всему мадридскому клубу, а также людям, которые за меня проголосовали, - приводит слова португальца издание Marca.
Напомним, "Золотой мяч-2017" тоже достался 32-летнему форварду, отчего Роналду сравнялся по количеству побед с Месси.
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