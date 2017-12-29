Дибалу усадили на скамейку запасных из-за переговоров с ПСЖ. Футбол

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала попал в немилость к руководству "Старой синьоры".

Генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта довольно болезненно отреагировал на информацию о том, что агент 24-летнего аргентинца обсуждал с представителями ПСЖ возможность переезда своего подопечного во Францию.

Топ-менеджер "бьянконери" сразу же обратился к тренерскому штабу первой команды с просьбой не ставить футболиста в стартовый состав.

Напомним, Дибала, контракт которого с "Юве" рассчитан до лета 2022 года, принял участие в 25 матчах нынешнего сезона, оформив 15 голов и 3 результативные передачи.




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