Мурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздника

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин подвел итоги года для своей команды.

Наставник главной команды страны отметил, что основным плюсом нового формата отбора на Чемпионат мира есть возможность для национальной команды играть в присутствии своих болельщиков.

- Приятно удивлен тем количеством болельщиков, которые пришли, теми эмоциями, которые они подарили, тем как все было организовано. Я считаю это основным плюсом, такой формат отбора, ведь сборная в последний раз играла перед своими болельщиками со сборной Словении, это было больше года назад. Тогда, если вы помните, тоже пришел почти полный зал, на этот раз кажется даже больше. Чувствовалась поддержка, чувствовалось праздник. Не получилось сожалению на 100% праздника, но было приятно поднять глаза, увидеть полный зал, где почти все места заняты. Я считаю, что надо идти дальше, проводить больше игр дома, возможно играть какие-то турниры здесь, чтобы приучить зрителя к хорошему качественного баскетбола, - заявил Мурзин.

Напомним, на матче Украина - Турция, который состоялся 26 ноября, собрал в столичном Дворце спорта рекордную аудиторию за многие последние годы. Эту встречу посетили 6400 зрителей.


Terrikon со ссылкой на ФБУ


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