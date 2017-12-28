Четверо гандболисток ЛГУФК приглашены в молодежную сборную Украины

На тренировочной олимпийской базе в Конча-Заспе в эти дни продолжается первый учебно-тренировочный сбор гандбольной молодежной сборной команды Украины, сформированной из игроков в возрасте до 20 лет.

Результат пошуку зображень за запитом "Картинки Жіноча збірна України з гандболу"

«Сине-желтые» начали подготовку к квалификационному турниру, где будут бороться за путевки на чемпионат мира-2018 среди команд U-20, который в июле следующего года примет Венгрия, сообщает ldufk.edu.ua.

По результатам жеребьевки, которая в своей штаб-квартире в швейцарском Базеле провела Международная федерация гандбола (англ. – International Handball Federation, сокращенно – IHF), сборная Украины в рамках отборочного этапа попала в группу 2 отборочного турнира зоны Европы, где ее соперниками будут команды Румынии, Хорватии и Грузии.

Матчи отбора в группе 2 пройдут в румынском городе Клуж-Напока в период с 23-го по 25-е марта 2018 года. Четыре сборные сыграют турнир в один круг, по итогам которого две лучшие команды станут обладателями путевок в финальную часть мирового форума в Венгрии.

Результат пошуку зображень за запитом "Картинки Гандбол Василь Козар"

На первый, четырехдневный сбор тренерский штаб молодежной сборной Украины во главе с Василием Козарем (на фото) пригласил всего 19 гандболисток, четверо из которых являются студентками Львовского государственного университета физической культуры. В частности, Марьяна Маркевич учится на третьем курсе нашего вуза, а Александра Жолобович и две Татьяны, Череп и Поляк – на втором. Кстати, наставник украинской девичьей молодежки Василий Козарь высшее образование также получил в ЛГУФК.


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