Иванчук в Эр-Рияде передал чемпионский титул по шахматам индийцу Ананду

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел очередной чемпионат мира по быстрым шахматам. Действующий обладатель титула украинец Василий Иванчук не смог защитить свое звание. Выдающийся шахматист сыграл неудачно и выступил хуже всех остальных спортсменов из Украины (98-е место). Лучший показатель украинских шахматистов - 13-е место Владимира Онищука.

Фаворитом соревнования считался сильнейший шахматист планеты Магнус Карлсен из Норвегии, но в заключительном туре он уступил роSSийскому гроссмейстеру Александру Грищуку и выбыл из борьбы за медали. 1-3 места поделили россияне Ян Непомнящий, Владимир Федосеев и индиец Вишванатан Ананд. По дополнительным показателям в решающий плей-офф вышли Ананд и Федосеев. В блицпартиях сильнее оказался 48-летний Ананд, который играл чемпионский матч с Гарри Каспаровым еще в середине девяностых.

Что касается женского чемпионата, то старшая из сестер Музычук Анна тоже не смогла защитить свой титул. Как известно, украинская шахматистка решила бойкотировать соревнование и не приехала в Саудовскую Аравию. В ее отсутствие первое место заняла китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Спортсменки из Украины в первую двадцатку не попали, лучший результат - у Анны Ушениной (24-е место).


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