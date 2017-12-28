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Украинские дзюдоисты завоевали ряд медалей на соревнованиях в Польше Открытый чемпионат Польши по дзюдо среди мастеров, который состоялся в городе Олеcница, принес "желто-голубой" сборной десять наград. Об этом передает Федерация дзюдо Украины. Украинским дзюдоистам ветеранам удалось завоевать 7 "золотых", 1 "серебряную" и 2 "бронзовых". Победителями соревнований стали: Дмитрий Садло (М1, 66 кг), Андрей Камаргин (М5, 73 кг), Александр Стельмащук (М4, +100 кг), Олег Чернецкий (М5, 100 кг), Владимир Повх (М6, 73 кг), Александр Носенко (М6, 100 кг), Ростислав Вращук (М7, +100 кг). Обладателем серебряной медали стал дзюдоист Илья Школьный (М2, 73 кг), а Юрий Кравец (М1, 66 кг) и Сергей Пахольчук (М2, 100 кг) заняли третьи места. Стоит отметить, что данный турнир собрал около 300 мастеров из Польши , Германии, Чехии, Словении и Украины.

golos.ua

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