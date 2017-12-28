Джордан Хендерсон пропустит месяц из-за травмы. Футбол

Как сообщает Liverpool Echo, капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за травмы подколенного сухожилия пропустит не менее месяца.

Напомним, что в гостевом матче 19-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:3) Хендерсон из-за повреждения вынужден был покинуть поле спустя 13 минут после начала игры.

Медицинское обследование показало, что травма, полученная 27-летним футболистом, вряд ли позволит ему вернуться на поле раньше февраля. В «Ливерпуле» ожидают, что полузащитник восстановится до возобновления выступлений команды в Лиге чемпионов.

Таким образом, Хендерсон пропустит матч с «Эвертоном» в Кубке Англии, а также матчи АПЛ против «Лестера», «Бёрнли», «Манчестер Сити», «Суонси» и «Хаддерсфилд Таун».