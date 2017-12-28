Директор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летом

Главный исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль сообщил, что клуб не хочет расставаться с нападающим Антуаном Гризманном.

«Что касается того, удержим ли мы Гризманна в «Атлетико», то я по этому поводу ничего сказать не могу, поскольку от нас это не зависит.

Прошлым летом мы приложили много усилий, которые были за пределами наших реальных возможностей, чтобы удержать Гризманна в «Атлетико». И следующим летом постараемся сделать то же самое, поскольку мы потратили много сил, чтобы создать в команде атакующий дуэт Гризманн – Коста.

«Атлетико» не хочет продавать Антуана ни сейчас, ни летом. Он является важным игроком команды. Хотелось бы, чтобы он остался с нами, но эта ситуация не в наших руках», — приводит слова функционера Marca.