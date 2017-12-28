На турнире в Румынии юниорская сборная Украины (U-18) заняла второе место

Юниорская сборная Украины (U-18) удачно выступила на международном турнире, который прошел в румынском Васлуи.

Юниорская сборная Украины U-18 по гандболу / handball.net.ua

В противостоянии с командами ровесников из Румынии, Израиля и Македонии наши ребята показали хороший уровень гандбола и заняли итоговое второе место, информирует handball.net.ua.

Напомним, главным тренером команды является Михаил Цап. В составе украинской делегации на турнире был и главный тренер национальной сборной Украины Виталий Андронов.

Наша команда стартовала с победы над хозяевами, командой Румынии – 29:27.

Во втором туре украинцы встречались с Израилем, чьи гандболисты выглядели физически наиболее мощными и взрослыми из всех участников турнира. И именно Израиль, выиграв все матчи, занял итоговое первое место. Команда Цапа выиграла у израильтян первый тайм 19:16, однако не удержала преимущество после перерыва и в драматическом противостоянии уступила – 31:32. Это поражение стало единственным для «сине-желтых».

В заключительном туре сборная Украины разобралась с Македонией – 32:25 и, имея 4 очка, стала второй в турнирной таблице.

Это уже второй подряд успешный турнир для команды Михаила Цапа. В конце октября наши юниоры выиграли Мемориал Яниса Гринбергаса в Вильнюсе

 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Ломаченко признан лучшим боксером годаЛомаченко признан лучшим боксером года
Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежиУкраинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи
Блок рекламы


Похожие новости
Мурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздникаМурзин: Во время домашних матчей сборной Украины чувствовалась атмосфера праздника
Четверо гандболисток ЛГУФК приглашены в молодежную сборную УкраиныЧетверо гандболисток ЛГУФК приглашены в молодежную сборную Украины
Юниорская сборная Украины по хоккею завтра стартует на турнире в БудапештеЮниорская сборная Украины по хоккею завтра стартует на турнире в Будапеште
Определено место проведения финала Кубка УкраиныОпределено место проведения финала Кубка Украины
Днепр примет финал кубка Украины по футболуДнепр примет финал кубка Украины по футболу
На проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городовНа проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городов
Мариуполь может принять финал Кубка Украины. ФутболМариуполь может принять финал Кубка Украины. Футбол
Гонку преследования на чемпионате Украины-2017 по биатлону выиграли Дарья Блашко и Виталий ТрушГонку преследования на чемпионате Украины-2017 по биатлону выиграли Дарья Блашко и Виталий Труш
В Румынии фанат «Реала» расстроенный поражением у «Барсы» поджег собственный домВ Румынии фанат «Реала» расстроенный поражением у «Барсы» поджег собственный дом
Блохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата УкраиныБлохин: Многие футболисты не соответствуют уровню чемпионата Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости