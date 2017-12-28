На турнире в Румынии юниорская сборная Украины (U-18) заняла второе место

Юниорская сборная Украины (U-18) удачно выступила на международном турнире, который прошел в румынском Васлуи.

Юниорская сборная Украины U-18 по гандболу / handball.net.ua

В противостоянии с командами ровесников из Румынии, Израиля и Македонии наши ребята показали хороший уровень гандбола и заняли итоговое второе место, информирует handball.net.ua .

Напомним, главным тренером команды является Михаил Цап. В составе украинской делегации на турнире был и главный тренер национальной сборной Украины Виталий Андронов.

Наша команда стартовала с победы над хозяевами, командой Румынии – 29:27.

Во втором туре украинцы встречались с Израилем, чьи гандболисты выглядели физически наиболее мощными и взрослыми из всех участников турнира. И именно Израиль, выиграв все матчи, занял итоговое первое место. Команда Цапа выиграла у израильтян первый тайм 19:16, однако не удержала преимущество после перерыва и в драматическом противостоянии уступила – 31:32. Это поражение стало единственным для «сине-желтых».

В заключительном туре сборная Украины разобралась с Македонией – 32:25 и, имея 4 очка, стала второй в турнирной таблице.

Это уже второй подряд успешный турнир для команды Михаила Цапа. В конце октября наши юниоры выиграли Мемориал Яниса Гринбергаса в Вильнюсе