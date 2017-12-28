Биатлон на стадионе Шальке: 3500 кубов снега, 1350 елок и 40 тысяч зрителей. Футбол
Более 40 000 зрителей будут наблюдать за крупнейшим биатлонным аттракционом - World Team Challenge, который состоится сегодня на и вокруг футбольного стадиона в Гельзенкирхене.
3500 кубических метров снега завезли немецкие организаторы на стадион, чтобы уложить трассу и стрельбище. Кроме этого, стадион "Ауф Шальке", где играет свои матчи в Бундеслиге "Шальке 04", будет украшен 1350 елками.
Со второй половины дня проводятся различные виды гонок, а вишенкой на торте станут командные эстафеты.
Комментатором на немецком государственном телеканале ARD этих биатлонных соревнований станет легендарная норвежская биатлонистка Магдалена Нойнер.
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