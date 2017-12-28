Ювентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна

Итальянский гранд "Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в размере 79 миллионов евро плюс Генрих Мхитараян за переход Пауло Дибала, сообщает таблоид "Сан".

Руководство итальянского клуба готово расстаться с молодым аргентинцем, но за сумму в 150 миллионов евро. Действующий контракт 24-летнего бомбардира с туринским грандом действует до конца сезона 2021/22.

Ожидается, что Мхитарян перейдет из "Юнайтед" в дортмундскую "Боруссию" или миланский "Интер", чтобы иметь постоянную игровую практику.

Дибалла в этом сезоне принял участие в 25 матчах "Ювентуса", забив 15 мячей и отдав три голевых передачи. Армянин сыграл в 20 матчах, забив всего два мяча и сделал пять голевых пасов.


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