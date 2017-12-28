Клопп: Приобрели ван Дейка из-за его высокого уровня мастерства. Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансфере защитника Вирджила ван Дейка. Ранее сообщалось, что мерсисайдский клуб заплатил за футболиста 75 миллионов фунтов.

«Мы заинтересовались и приобрели ван Дейка из-за его высокого уровня мастерства. На данный момент ситуация является сложной, поэтому технически он по-прежнему является игроком «Саутгемптона».

Могу себе представить, что люди будут думать: «Вау, какая сумма трансфера», но меня это не очень интересует. Мы не формируем цены на игроков, это делает рынок. Стоимость трансфера ван Дейка – это первое, о чём должны забыть все болельщики «Ливерпуля». Мы только говорим об игроке и о том, что он может привнести в команду — свою квалификацию, менталитет и характер. Вот почему мы рады этому приобретению.

Ван Дейк, возможно, выдал не лучшую первую половину сезона в «Саутгемптоне». Он был травмирован, а ещё мы все знаем, что произошло между ним и «Саутгемптоном» прошлым летом. Ему не нужно спешить. Вирджилу надо адаптироваться к нашему стилю игры. Этот стиль другой, по сравнению с его предыдущим клубом, но я уверен на сто процентов, что он справится. Очень рад, что сделка наконец завершилась», — цитирует Клоппа The Telegraph.