Названы лучшие легкоатлеты 2017 года в Украине

Названы лучшие легкоатлеты 2017 года в Украине

Лучшими легкоатлетами 2017 года признали Юлию Левченко и Сергея Смелика.

Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

В федерации рассказали о результатах голосования за лучших легкоатлетов и тренеров Украины в 2017 году в восьми номинациях.

Лучшей легкоатлеткой было признано Юлию Левченко, на счету которой в 2017-м серебро на чемпионате мира, бронза на чемпионате Европы в помещении, золото на молодежном чемпионате Европы, второе место в финале Бриллиантовой Лиги, молодежный рекорд Украины по прыжкам в высоту, а также победа в номинации Европейской Атлетики "Звезда, которая восходит".

Лучшим легкоатлетом респонденты назвали Сергея Смелика, который одержал победу на командном чемпионате Европы в беге на 200 м.

В категории "молодые атлеты в возрасте до 20 лет" победы одержали Глеб Пискунов и Алина Шух. Также Алину Шух вместе с другими членами сборной Украины по многоборью - Алексеем Касьяновым, Василием Иваницким, Русланом Малогловцем, Валентином Олейником, Дарьей Слободой, Риммой Гордиенко и Асей Бардис - названо лучшей командой года, за победу на командном чемпионате Европы по многоборью.

Лучшим тренером 2017 года признано Игоря Лонского.

Лучшими легкоатлетами-ветеранами страны, как и в прошлом году, стали Валентина Крепкина и Иван Пушкин.

Опрос традиционно проводился среди членов совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков (в сети Facebook). Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались трети всех голосов.

Как сообщалось, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала имена лучших легкоатлетов 2017 года.




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