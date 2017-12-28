Освобожденные из плена ультрас «Зари» получили от ФФУ приглашения на финал Лиги чемпионов-17/18

Двое освобожденных из плена оккупантов ультрас луганской «Зари» Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко могут посетить финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет на киевском НСК «Олимпийский» в мае следующего года.

Соответствующее приглашение разместил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на собственной странице в Фейсбук.