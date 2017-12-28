Освобожденные из плена ультрас «Зари» получили от ФФУ приглашения на финал Лиги чемпионов-17/18
Двое освобожденных из плена оккупантов ультрас луганской «Зари» Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко могут посетить финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет на киевском НСК «Олимпийский» в мае следующего года.
Соответствующее приглашение разместил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко на собственной странице в Фейсбук.
«Трудно описать эмоции от осознания того, что два болельщики-патриоты наконец в безопасности. Большое спасибо за это президенту, куратору переговорного процесса Ирине Геращенко, всем волонтерам, военным, дипломатам и сотрудникам спецслужб, которые принимали участие в освобождении наших Героев. А Влада и Артема приглашаю в Киев, на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА! Мы гордимся Вами!», – написал президент ФФУ.
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28.12.2017 14:40