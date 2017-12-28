Лэнс Армстронг поражен фильмом о допинге в РоSSии

Пожизненно дисквалифицированный за употребление допинга американский велогонщик Лэнс Армстронг признался, что его поразил фильм американского режиссера и велогонщика-любителя Брайана Фогеля "Икар", в котором авторы пытаются доказать факт нарушения Россией антидопинговых правил, в том числе на Олимпийских играх в Сочи.

Документальный фильм "Икар" с участием экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова был представлен 20 января. Родченков по ходу фильма признается, что создал в РоSSии государственную систему покрытия применения допинга спортсменами.

"После того, как меня тысячу раз спросили мнение об "Икаре", я сел и посмотрел этот фильм. Не думал, что буду так поражен в этой сфере, но я поразился. Прекрасная работа, Брайан Фогель", - написал Армстронг в своем микроблоге в Twitter.

Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства. В октябре 2012 года Международный союз велосипедистов пожизненно дисквалифицировал уже завершившего к тому времени карьеру Армстронга, аннулировав результаты всех его выступлений, начиная с 1998 года, включая семь титулов победителя "Тур де Франс".


Terrikon со ссылкой на Р-Спорт


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