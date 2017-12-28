Ярослав Ракицкий снялся в музыкальном клипе. Футбол
Украинская певица Ольга Ракицкая презентовала публике клип на свою трогательную песню "Солнце", посвященную дочери Ярославе.
Впервые в необычном для себя амплуа на съемочной площадке предстал супруг певицы – известный украинский футболист Ярослав Ракицкий. Защитник футбольного клуба "Шахтер" и национальной сборной Украины появился в одном из фрагментов видео в образе любящего и заботливого отца.
Трек Ольги Ракицкой "Солнце" - это посвящение матери своему ребенку. Напомним, 23 апреля в чете Ракицких появилась на свет дочь. "Каждое слово, каждая нотка этой композиции демонстрирует все те переживания и чувства, которые я испытываю" – рассказала Ольга.
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