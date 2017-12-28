Состояние здоровья автогонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера улучшается, но очень медленно
Состояние здоровья легендарного пилота Формулы-1, семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера (на фото) улучшается, но очень медленно.
Об этом сообщила Сабине Кем – менеджер легендарного немецкого автогонщика.
«Вопрос публичности было для него принципиальным: никто из журналистов не имел номера его телефона и никто из фотографов никогда не был у него дома. Сейчас мы действуем так же. Все и так понимают, в каком он состоянии после падения на горнолыжном склоне. Это вопрос достоинства. На самом деле, прогресс есть, но он медленный», – цитирует Сабине Кэм
Напомним, что Михаэль Шумахер проходит курс реабилитации после получения серьезной черепно-мозговой травмы во время катания на лыжах во Франции в декабре 2013 года. Новости о его состоянии здоровья появляются очень редко. Известно, что семья 48-летнего немца задумывается о том, чтобы перевезти его в США для продолжения лечения.
Недавно Михаэля Шумахера признали самым выдающимся гонщиком Ferrari всех времен по версии издания F1 Racing.
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